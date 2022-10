Odinets elust Kohtla-Järvel: linn upub prügisse, sest Ossipenkole kuuluv prügiauto ei pääse lumevallidest läbi. Lumetraktor kuulub aga samuti Ossipenkole

„Kohtla-Järve ei ole julenud (Ossipenko kommunaalfirmadega lepinguid lõpetada – toim) ja me isegi oleme korraldanud siin linnarahvaga ka lausa meeleavaldusi, seoses sellega, kuidas meil linn on lumme uppunud. Isegi mitte lumme, vaid prügisse, sest Ossipenkole kuuluv prügiauto ei vii prügi minema, kuna auto ei pääse konteineriteni. Ja konteineriteni ei pääse, selle pärast, et lumi on lükkamata. Ja lume lükkamise traktor kuulub ka Ossipenkole,“ kirjeldas Odinets, milline on eluolu Kohtla-Järvel, kus ettevõtja Ossipenko on paarikümne aasta jooksul pununud omavahel tihedalt läbipõimunud äriliste ja poliitiliste sidemete võrgustiku.