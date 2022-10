AITAJA SAAGU ISE HAKKAMA: miks ei saa parteid oma osa universaalelektrist?

Riigikogus protsessitakse praegu elektrituruseadust, mille järgi saaksid ka mittetulundusühingud ehk MTÜd osa universaalteenuse elektrist. Eesti poliitilised erakonnad on olemuselt samuti MTÜd. Kas see tähendab, et aitaja ulatab abikäe ka iseendale? Selgub, et päris nii see siiski ei lähe.