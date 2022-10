Endiselt meie seas: iga kahekümnes täiskasvanu kannab koroonaviirust

Kuigi galopeeriv hinnatõus ja sõda on lükanud koroonaviiruse teema tahaplaanile, ei ole viirus kuhugi kadunud. Perearsti ja Tartu ülikooli professori Ruth Kalda juhitud koroonaviiruse levimuse seireuuring näitas, et 92 protsendil täiskasvanutest on organismis koroonaviiruse antikehad ehk nad on ühel või teisel viisil viirusega kokku puutunud. Tervelt 5 protsenti uuringu tarbeks tehtud testidest olid positiivsed ehk iga kahekümnes täiskasvanu kannab koroonaviirust.