Nobeli keemiaauhinna pälvisid kolm click-keemia arendajat

Nobeli keemiapreemia läks jagamisele kolme teadlase vahel. Nendeks on Carolyn R. Bertozzi Stanfordi ülikoolist, Morten Meldal Kopenhaageni ülikoolist ja K. Barry Sharpless Scrippsi instituudist. Neid tunnustati „click-keemia ja bio-ortogonaalse keemia arendamise eest“.

„2022. aasta keemiapreemia eesmärk on raskete protsesside lihtsustamine. Click-keemia ja bioortogonaalsed reaktsioonid on viinud keemia funktsionalismi ajastusse,“ teatas Nobeli komitee. Click-keemiat kasutatakse ravimite väljatöötamisel, DNA kaardistamiseks ja vajadustele sobivate materjalide loomiseks. Bioortogonaalsete reaktsioonide abil on teadlased arendanud näiteks vähiravimeid.