Õnne Pillak | Me ei jäta eakaid energiasõjas üksi

Eestis on 308 358 vanaduspensionäri, nendest 95 830 saab üksi elava pensionäri toetust. Just üksi elavad pensionärid on need, kellel on suurim mure, kuidas pärast arvete maksmist kuu lõpuni ots-otsaga kokku tulla. Kellel on õnn elada kahekesi koos ütlevad ikka, et pension muidugi võiks olla suurem, aga saavad hakkama. Üksi jäädes ei lange eluasemekulud just kuigi palju, kõik kulud on vaja üksi kanda, mistõttu on pensionist alles jääv summa palju väiksem.