Juhtkiri | Eakate kukkumine pole paratamatus

Päästjate töö on selliste olukordade lahendamisel mõistagi tänuväärne, kuid tegelikult on tegemist tagajärgedele reageerimisega. Tuleb arvestada, et aastate lisandumisega võivad kaasneda raskused tasakaalu hoidmisel või võib kummitada terviserikke oht. Neid riske küll täielikult vältida ei saa, kuid paljuski on võimalik olukorda leevendada.

Sarnastes valdkondades on riigil ju edulugusid: suitsu- ja vinguandurid aitavad päästa elusid ning tulesurmade hulk on nende abil langenud. Maanteedel päästavad juba aastakümneid elusid autode turvavööd, uuemal ajal on lisaks ilmunud kokkupõrke järel ise häirekeskusse õnnetuses teada andvad autod.

Samamoodi on võimalik ohutumaks muuta ka paljude eakate kodust elu. Olgu selleks siis lukuvahetus, et ust ei saaks seestpoolt võtmega sulgeda, mistõttu elamisse ei pääse varuvõtme abil ka abilised. Või häirenupu kaelas või randmel kandmine, mis võimaldab kukkumise korral ühe sõrmeliigutusega abi kutsuda.

Kõik algab aga kogu elamise kriitilise pilguga ülevaatamisest: et põrandad poleks libedad, et jalad ei komistaks vaipadesse ega liikumisteedele aastatega kogunenud kola taha. Kui eakas ise ega tema sugulased tule selle ülesandega toime, siis sotsiaaltöötaja koolitatud silm oleks kindlasti abiks. Automaatne hooldekodusse paigutamine pole alati lahendus, kui inimese huvi on võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla – väikese nõustamise järel saaks ta endiselt omaette hakkama ning see oleks nii talle endale kui sotsiaalsüsteemile ka rahaliselt oluliselt soodsam, elukvaliteedist rääkimata.