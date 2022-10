KAHTLUSALUSTE TÄISNIMEKIRI! Nikolai Ossipenkot ja kaheksat Kohtla-Järve linnaametnikku kahtlustatakse korruptsioonikuritegudes

Kahtlustuse kohaselt on Ossipenko mõjutanud Kohtla-Järve ametnikke ja linnavolikogu liikmeid, et nad teeksid temale kasulikke otsuseid.

Kolmapäeva õhtul edastas prokuratuuri avalike suhete nõunik Kristiina Kivari, et prokuratuur on esitanud kahtlustuse Tiit Lillemetsale, Maria Merkulovale, Anton Dijevile, Deniss Veršininile, Vitali Borodinile, Aljona Kazakovale, Evelyn Danilovile ja Timofei Korepovile.

Kriminaalmenetluse sisuks on erinevad kuriteod, millest osa puudutavad altkäemaksu andmist, võtmist või vahendamist, osa mõjuvõimuga kauplemist ning osa riigihangete nõuete rikkumist või dokumentide võltsimist. Erinevad kahtlusalused on seotud erinevate kuritegudega, kuid pole kahtlustatavad kõigis kuritegudes.

Prokuratuur taotles Nikolai Ossipenko vahistamist, kella poole seitsme ajal istung taotluse üle veel käis.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets on Nikolai Ossipenko kasupoeg. Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova on ajalehe Põhjarannik andmetel Ossipenko firma N&V juhatuse liige. Lehe andmetel on ka volikogu majanduskomisjoni esimees ja munitsipaalettevõtte OSK Grupp tegevjuht Deniss Veršinin seotud Ossipenko äridega, nagu ka sotsiaalkomisjoni esimees ja OSK Grupi nõukogu esimees Anton Dijev. Dijev valiti hiljuti ka Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks ning Merkulova selle liikmeks.

Evelyn Danilov on Kohtla-Järve abilinnapea ning ta on olnud varemalt ka Ossipenko valimiskampaania juht. Vitali Borodin on samuti Kohtla-Järve abilinnapea.

Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.