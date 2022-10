SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml kiitis Elon Muski

Eile kogunesid Venemaa Föderatsiooninõukogu ehk parlamendi ülemkoja seadusandjad, et anda formaalne kinnitus nelja Ukraina oblasti annekteerimisele. Selle puhul on aga oluline märkida, et Venemaal pole enam ühegi Ukraina oblasti üle täielikku kontrolli. Kreml on seetõttu hoidunud täpsemalt kinnitamast, millised on annekteeritavate alade piirid.

Miljardär Elon Musk (pildil) sattus pahameeletormi keskmesse, kui säutsus Twitteris, milline oleks tema lahendus rahu sõlmimiseks. Muski arvates tuleks annekteeritud Ukraina territooriumidel korraldada uued referendumid, ent seekord ÜRO vaatlusel. „Venemaa lahkub, kui see on inimeste tahe,“ arvab varem Ukrainale abi pakkunud miljardär lootusrikkalt. Muski rahuplaan hõlmaks ka Krimmi tunnustamist Venemaa osana („Nagu see on olnud aastast 1783 kuni Hruštšovi veani.“) Oma mõttevälgatuse kohta tegi ta sealsamas küsitluse. Arusaadavalt ärritasid need ettepanekud ukrainlasi ning vastust ei jäänud võlgu ka president Volodõmõr Zelenskõi, kes küsis oma jälgijatelt: „Milline Elon Musk meeldib teile rohkem?“, pakkudes kaks vastusevarianti: „Selline, kes toetab Ukrainat.“ või „Selline, kes toetab Venemaad.“ Andrii Melnõkil, Ukraina saadikul Saksamaal jagus aga veelgi vähem kannatust. „Käi persse, see on minu väga diplomaatiline vastus teile @elonmusk,“ säutsus ta. Kreml aga kiitis Muski algatust „otsida rahumeelset väljapääsu“.