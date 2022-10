VAATA „KOGEMATA“ KUSTUNUD VIDEOT! Enneolematu skandaal kohtus: kas maffiaprokurör lõi ja hävitas tõendi?

Vandeadvokaat Mihkel Gaver teatas esmaspäeval kohtus, et uute asjaolude ilmnedes on selge, et prokuratuur teeb selles menetluses selget vastutööd ja pole enam usaldusväärne. Varem juhtis seda uurimist kurikuulus Lõuna ringkonnaprokuratuuri maffiaprokurör Aro Siinmaa, kes pidi septembris ootamatult ametist lahkuma, kui selgus, et ta on ühes teises uurimises tõendeid hävitanud. Gaver leiab, et siingi võib millegi sarnasega tegu olla.