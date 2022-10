Haiglaravi vajab 210 Covid-19 patsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul lisandus eelmisel nädalal 3561 haigusjuhtu, millest 1316 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2245 kliiniliselt diagnoositud. „Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv pigem stabiilne, kasvades 5,7% võrra, positiivsete testide arv jätkab kasvamist just vanemates vanuserühmades,“ selgitas Varjas ja lisas, et R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 1,04. Uuel nädalal võib oodata nakatumise jätkuvat kerget kasvu.