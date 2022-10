Abakhan annab ülevaate moest: just need on sügis-talv 2022 suurimad trendid!

Mis siis, et sügis ja talv on külmad aastaajad, mil tahaks kanda midagi soojemat… hooaja üks suurimaid trende on siiski oma võidukäiku jätkav miniseelik. Moes oleva miniseeliku peamisteks omadusteks on sportlikkus ning nooruslik elevus.

Tehisnahk on juba mitme hooaja vältel populaarsust kogunud ning nüüd sügis-talvel 2022 võime öelda, et see on tagasi oma täies ilus! Nahkpüksid, -seelikud, - jakid, - mantlid – vali, mida iganes soovid! Kui oled eriti julge, siis võid ennast üleni nahka riietada ning võid kindel olla, et saad nii mõnegi imetlust täis pilgu.