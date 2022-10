Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 88aastast Tamarat

Esmaspäeval kella 19 paiku teatati politseile, et Kadrina vallas Mõndavere külas on kadunuks jäänud seal metsa seenele läinud 88aastane Tamara. Naine ei võtnud kodust lahkudes kaasa telefoni ning tal on terviseprobleeme, mille tõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.