SÜNNIKUUDE ANALÜÜS | KAS TASUB SAATA LAPS VARAKULT KOOLI? Klassi vanemad õpilased saavad PISA testis rohkem punkte. Ent kes on priimused ülikoolis?

Õhtuleht kirjutas augustis jalgpalli näitel, kuidas spordis on eelis aasta alguses sündinutel: Eesti jalgpall kaotab igal aastal talendikaid noori. Treeningugrupid põhinevad sünniaastal ning detsembris sündinud lapsed hakkavad palli taguma endast peaaegu aasta jagu vanemate lastega, kes sündisid jaanuaris. Sa oled kiirem ja osavam palliga, motivatsioon on kõrgem ja ise tagumise asemel jagad ka teistele sööte. Algne edumaa tõstab su aktsiaid treeneri ja vanemate silmis, sind valitakse tugevamasse gruppi ja võistlustele, sa saad kõvemad vastased, vanemad veavad sind kohusetruult igasse trenni ja võistlusele − algne vahe noorematega muudkui kasvab, mitte ei kahane. Lõpptulemuseks ongi see, et noorteklasside tippliigades mängib 100 jaanuaris sündinud poisi kohta 70 detsembris sündinud poissi. Seejuures olgu rõhutatud, et arvutustes on arvestatud asjaoluga, et erinevatel kuudel sünnib eri hulk lapsi.