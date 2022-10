ÕL VIDEO | Räppar villemdrillem on tundnud treeningsaalis ka viha

Tantsupaari eesmärgiks on ujuda veidi vastuvoolu ning teha tantsurutiine omamoodi. „Tahame natuke selles osas nagu rebelid olla,” naerab Greta. Kohtunike kriitikat villemdrillem ei pelga, kuid usub, et äärmiselt korrektselt Martin Parmaselt võib küll otsekoheseid sõnu kuulda. Paar lubab igatahes saadet nautida ning ei saa välistada, et ka artisti enda hiti järgi saab puusi nõksutatud.