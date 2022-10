SÕJAKOKKUVÕTE |Kreml pole kindel, milliseid alasid ta okupeerib

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas, et Ukraina armee on Lõmani linna okupantide vägedest täielikult puhastanud. Võtmetähtsusega linna kaotust oli sunnitud tunnistama ka Moskva.

Ent seda, mis täpsemalt siis neile „kuulub“, ei oska Kreml päris täpselt sõnastada, ehkki möödunud nädalal sai suure hurraaga välja kuulutatud okupeeritud alade kuulumine Venemaale – meenutagem, et ka Lõman oli tolle käsitluse järgi siis justkui Venemaa uus linn. Esmaspäeval ajakirjanikega vesteldes sõnas Kremli kõneisik Dmitri Peskov, et piirid Hersoni oblasti lõunapoolses osas ja Zaporižžija oblastis pole veel päris täpselt välja joonistatud. „Me konsulteerime jätkuvalt inimestega, kes neil aladel elavad,“ lubas Peskov, ent ei osanud täpsustada, mis vormis need „konsultatsioonid“ aset peaksid leidma. Ehk nagu libareferendumidki, relva ähvardusel? Briti väljaanne The Guardian osutab, et Kremlil näib olevat raskusi otsustamisega, kas kuulutada enda omadeks kõik okupeeritud alad, või ainult need, kus nende väed kindlalt kontrolli omavad. Ukraina jätkab aga edasitungi.