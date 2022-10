Miljonivaidluse kohtuasi Eesti Raudteega sai läbi

OÜ Muldkeha esitas kohtule hagi AS Eesti Raudtee vastu alusetu rikastumise ja kahju hüvitamise nõudes summas 1,2 miljonit eurot. Firma nõudis Eesti Raudteelt 1,2 miljoni euro suurust hüvitist selle eest, et viimane ehitas Turba ja Riisipere vahele kuuekilomeetrise raudteelõigu, on kirjutanud Postimees. Põhinõudele oleks lisandunud ka viivised. Nõue põhineb asjaolul, et firma erastas omal ajal Haapsalu raudtee. Kuigi rööpad on juba aastaid tagasi üles võetud, olid raudteetamm ja sillad vallasvarana firma omanduses.

Kuna riikohus pole OÜ Muldkeha kassatsioonkaebust menetlusse võtnud, jäi jõusse Tallinna ringkonnakohtu otsus, millega tühistati Harju maakohtu otsus ja tehti uus otsus, kus jäeti hagi täies ulatuses rahuldamata.

„Eesti Raudtee on riigi poolt antud hoonestusõiguse alusel heas usus teostanud ehitustöid raudtee rajamiseks Haapsalu suunal. Terve protsessi vältel oleme olnud seisukohal, et ei vasta tõele väited, nagu oleks raudtee alustel kinnistutel asunud kolmandale isikule kuuluv vara,“ on selgitanud Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. „Tegemist oli ja on riigi maaga ning seal asuv vana muldkeha kuulub samuti riigile, mis on leidnud kinnitust mitmes erinevas kohtuvaidluses. Sellest tulenevalt ei saa ka kellelgi olla rahalist nõuet Eesti Raudtee vastu.“