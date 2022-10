ÕL VIDEO JA GALERII | „Tantsud tähtedega“ saate avab näitlejanna Ülle Lichtfeldt, kes viskas esitlusel spagaati

Kõik konkurendid oma painduvusega jahmuma pannud näitlejanna Ülle Lichtfeldti sõnul on talle alati tantsida meeldinud ning ka etendustel on tantsulised osad välja tulnud. Kindlasti tuleb tantsulugude jutustamisel kaasa ka Ülle näitlejameisterlikkus, kuid kõik pole ometi sujunud kui lepase reega. Nimelt on suureks takistuseks saanud tantsujuhendaja Marko Mehisega pikad vahemaad. Treener Mehine elab ja töötab Tartus, Ülle elab Rakveres ning sõidab teatrietendustega mööda Eestit ringi. Ühiselt vaadatakse, millised Eestimaa paigas on võimalik kokku saada ja trenni teha.