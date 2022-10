ÕL VIDEO | KALORITELE KUUMA: Jüri Ratas paljastab, kui palju kilosid on ta maha tantsinud!

Varasematel hooaegadel on Kristina Tarmeti juhendamisel tantsima õppinud nii Andres Anvelt, Aivar Riisalu, endine Rootsi suursaadik Dag Hartelius kui juuksurist näitleja ja suunamudija Lauri Pedaja. Kristinal jagub Jüri aadressil vaid kiidusõnu, et tegu on usina õpilasega, kes näpistab tihedast graafikust aega kas varahommikul või hilisõhtul. Tantsusamme harjutati ka esitlusel tekkinud pausidel, et ükski koosveedetud hetk luhta ei läheks.