UNIVERSAALTEENUSE PARADOKSID: kodutarbijad hülgavad börsipaketi, kuid börsil jääb kõik endistviisi. Kelle toodetud elektrit me tegelikult tarbime?

Universaalteenuses peitub ootamatuid paradokse. Ehkki konkurentsiametis kindlaks määratud hinna eest hakkab valdav osa kodutarbijatest elektrit ostma ja suur elektritootja Enefit Power hakkab seda müüma, siis elektribörsil olevat pakkumist ja nõudlust ei muuda see asjaolu karvavõrdki. Samuti ilmneb, et Enefit Poweri põlevkivielektrijaamadest ei pruugi pärineda mitte ükski universaalteenuse raames ostetav kilovatt-tund. Kuidas see on võimalik?