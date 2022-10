Nobeli meditsiinipreemia võitis inimese evolutsiooni uuriv Eesti juurtega Rootsi teadlane

Nobeli meditsiinipreemia võitja on 1955. aastal Stockholmis sündinud geneetik Svante Pääbo, keda peetakse ka paleogeneetika üheks rajajaks. Doktorikraadi sai ta Uppsala ülikoolis 1986. aastal. Tema vanemateks on kunagine Nobeli meditsiiniauhinna biokeemikust laureaat Sune Bergström ja keemikust eestlanna Karin Pääbo. 2008. aastal tunnustas Eesti Vabariigi president Svante Pääbot ka Maarjamaa Risti III klassi teenetemärgiga.

67aastane Svante Pääbo on põhjalikult uurinud neandertallaste DNAd ning teda on seostatud Nobeli preemiaga ka varem. Tänavu ta selle võitiski – väljasurnud inimlaseliikide genoomi ja inimese evolutsiooni käsitlevate avastuste eest.

„Svante Pääbo rajas oma murrangulise uurimistööga täiesti uue teadusharu – paleogenoomika. Pärast esialgseid avastusi on tema rühm lõpetanud väljasurnud hominiinide (inimlaseliikide) mitme täiendava genoomijärjestuse analüüsid. Pääbo avastused on loonud ainulaadse ressursi, mida teadusringkond kasutab inimkonna evolutsiooni ja rände paremaks mõistmiseks,“ teatas auhinna välja andev Rootsi Kuninglik Meditsiiniinstituut. Lisaks märgiti, et tänu Svante Pääbo avastustele mõistame, et meie väljasurnud „sugulaste“ arhailised geenijärjestused mõjutavad tänapäevase inimese füsioloogiat.