Soeta uus voodipesu või rätikud – see väike ja soodne muudatus teeb sinu kodu hetkega värskemaks!

Satään on pehme ja sile kangas, lisaks on see vastupidav materjal. Hingavus on satäänil puuvillakangast veelgi parem. Satään koosneb täies ulatuses puuvillast, kuid oma läike tõttu meenutab siidi. Riie on vähekortsuv, kuid seda võib soovi korral ka triikida. Tavalisest puuvillakangast eristab satääni kudumismeetod. Tänu oma töötlusele sobib see hästi allergikutele. Satäänkude on veelgi pehmem, kui selle koostisse lisatakse ka bambuskangast. Muuseas, just satäänist voodipesu on inimeste hulgas üks populaarsemaid – kes juba harjub ära satääni mõnusa pehmusega, see naljalt enam muud ei soovi.

Milliseid rätikuid eelistada?

Ka rätikuid tehakse erinevast kangast, kuid üheks parimaks variandiks on just bambus. Bambusviskoosi väga hea omadus on vee imamisvõime. Lisaks on bambusest rätikutel desodeeriv omadus – kui peaks juhtuma, et unustad rätiku pärast pesu või trennist tulekut kuivama panna, ei pea kartma, et tekib kopituslõhn. Samas on see just puuvillaste rätikute puhul sage häda.

Bambusest rätikud on ka suurepärased köögirätikutena kasutamisel ning eriti mugav on nendega nõusid ja klaase kuivatada, sest need imavad niiskust hästi. Paljud kasutavad bambusest rätikuid ka prillide puhastamiseks, sest need on tõeliselt pehmed ega jäta klaasile ebemeid.

Lisaks on E-Tekstiili valikus voodikatteid, pleede, villatooteid, madratseid, hommikumantleid ja palju muud.