Ahti Kallikorm | Sõda toetav õigeusu kirik tuleb Eestis keelustada ja varad ära võtta

Olen luteri usku ja püüan oma tegevuses lähtuda jumala sõnast. See annab meile elu ja tõotab, et saame andestuse, kui oleme tunnistanud kahetsedes oma pattu. Loodetavasti on meie seas suuri patuseid vähe, aga luterlastena teame, et patused oleme kõik. Aeg-ajalt me tõuseme kirikupingilt ja läheme altari juurde, paludes andeks oma pattude eest ja kuuleme kõigekõrgema tõotust, et meie patud on meile andestatud. Me saame armulaual osa Kristusest, tema armust ja halastusest.