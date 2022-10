Oleg Samorodni | Ülbed Vene „põgenikud“ pole tegelikult sõja vastu

Režissöör ja näitleja Andres Puustusmaa ütles Vikerraadios esinedes, et Venemaalt mobilisatsiooni eest põgenevate venelaste seas võib olla igasuguseid inimesi, sealhulgas ka Vene eriteenistustega seotud isikuid. Arvan, et sellest saab aru mitte ainult Puustusmaa, vaid ka iga inimene, kes on enam-vähem kursis Venemaa tegelikkusega.