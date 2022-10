Ajateenijate filmi ühisvaatamine jõudis riigikogu lauale

Martin Helme leidis riigikogus, et tema meelest on toimunud täiesti õõvastav asi. „Sidepataljonis on näidatud selgelt homoerootilist propagandafilmi „Tulilind“. Kuigi sidepataljoni ülem kolonelleitnant Taavi Otsalainen kinnitas, et see toimus ajateenijate enda soovil ja kedagi ei sunnitud seda vaatama, kinnitavad meile siiski ajateenijad, et oli ikkagi ka konkreetne käsk. Seda põhjendati sellega, et see rikastab nende väljaõpet ja avardab silmaringi,“ kõneles Helme. Arupärimises sooviti teada, kuidas toimub ajateenijatele näidatavate filmide valiku tegemine, kes lõpliku valiku otsustab ja kinnitab.

Filmi sündmused leiavad aset 1970ndatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis, NSV Liidu õhuväes, kus kolme peategelase vahel põimub ohtlik armukolmnurk. Sõpruse ja keelatud armastuse piire kompavad keerulise iseloomuga ajateenija Sergei, tema sõbratar Luisa, kes on baasiülema sekretär ning sarmikas noor piloot Roman. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas riigikogus vastuseks, et filmi vaatamine ei olnud kellelegi kohustuslik. „Kõik, kes tundsid, et see film neile ei sobi, võisid ära minna." Minister lisas üldisemalt rääkides, et kui noor tuleb ajateenistusse, siis ei ole küll ühegi filmiga soovi ega ka võimalust ega ka võimekust kellegi seksuaalset orientatsiooni muuta.