Eestis on saanud varjupaika ligi 700 inimest

Augusti lõpu seisuga on Eestis esitatud 1187 rahvusvahelise kaitse taotlust. Enim taotlusi on esitanud Ukraina (973), Venemaa (132) ja Valgevene (15) kodanikud. Eestis on kaitse saanud 692 inimest, kellest 658 on Ukraina kodanikud, ütles Veiko Pesur siseministeeriumist Õhtulehele. Samuti on enim kaitse saanud Venemaa, Türgi, Afganistani ja Valgevene kodanikud. „Taotlusi on esitanud eeskätt need Ukraina kodanikud, kes ei kvalifitseeru ajutisele kaitsele, kuid kellel on kaitse vajadus olemas,” märkis Pesur.