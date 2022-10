Patriarhi sõnavõtt: siseministeerium kutsus kirikujuhid välja

Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele, vahendab ERR. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea Eugeni sai kutse tulla kohtumisele siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdiga 28. septembril, kuid paraku ei viibinud ta siis Eestis. „Metropoliidi asemel tulid kohtumisele tema esindaja vikaarpiiskop Sergi ja ülempreester Juvenalius, kellele esitasime selge ootuse metropoliit Eugeniga kohtumiseks, niipea kui ta Eestisse jõuab. Kohtumisel tuletasime kirikupea esindajatele meelde Eesti väärtus- ja õigusruumi,„ teatas siseministeerium Õhtulehele. „Andsime selgelt mõista, et viimast patriarh Kirilli sõnavõttu saab käsitleda selge mõjutustegevusena ja Vene Föderatsiooni agressiooni õigustusena Ukrainas. Eestis selline mõjutustegevus lubatud ei ole ja kirik peab tagama oma usklikkonnale mõjutusvaba jumalateenistuse.“ Lisaks ei tohi kiriku ja kirikupea seisukohad olla tõlgendatavad sellise mõjutustegevusena. Kui selline mõjutustegevus aset leiab, siis kohaldatakse teo iseloomule ja selle toimepanija motiividele vastavaid sanktsioone, lisas siseministeerium. Kohtumisel metropoliit Eugeniga soovib siseministeerium Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kui organisatsiooni ja selle juhi seisukohta patriarh Kirilli pühapäeval, 25. septembril toimunud väljaütlemiste kohta.