Soomlastelt peteti bitcoin’ides välja kokku üle 4,9 miljoni euro

Politsei teatel meelitati soomlasi krüptoraha internetis investeerima, lubades investeeringute vastu märkimisväärset kasu, vahendab Talouselama. Politsei on välja selgitanud, et ohvrite investeeritud bitcoin’e ei ole müüdud ega investeeritud, vaid raha kanti rahapesuvõrgustikesse, et varjata nende päritolu.