Juhtkiri | Kes pääseb Vene piirilt Eestisse?

Schengeni viisaruumi piires liikumine on mugav ja riikidel tegelikult pole väga täpset ülevaadet, kus nende kodanikud igal ajahetkel on. Täna Tallinn, homme Riia, nädala pärast hoopis Pariis. See on uskumatu luksus, mis eeldab tohutut usaldust ja mida oleme harjunud võtma peaaegu elementaarse inimõigusena.

Kõik see rikub heaoluidülli. Peab tegelema küsimustega, kas tahame ikka siia neid täisjõus võitlusvalmis mehi. Kas neil on alust siin olla? Kas see väidetav vanatädi ikka ootab noormeest külla? Lisaks humanitaarkaalutused. Justkui sünnis oleks kõik põgenikud vastu võtta. Ka need, kes Venemaalt mobilisatsiooni eest pagevad. Aga meil on siin niigi tohutu vene kogukond, kes elab justkui paralleeluniversumis. Kas oleme valmis, et kriis muutub veelgi keerulisemaks?