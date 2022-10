HOOB ON VENEMAA KÄES: idanaaber võib Eesti suurima elektrijaama kuivale jätta

Narva linna külje all töötav soojuselektrijaam võtab jahutusvett Narva veehoidlast. Kui Narva linnas asuva tammi lüüsid avada ja veetase langeb, siis ei pruugi elektrijaam saada piisavalt jahutusvett. Mure on aga selles, et veehoidlas vett hoidev tamm Narva jõel on jagatud kahe riigi vahel ning pooled lüüsid on Venemaa kontrolli all, selgitab Eesti Energia endine juht Sandor Liive, kuidas võib idanaaber meile käru keerata.