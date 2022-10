Taavi Libe | Põlvkondade konfliktist „Kalevi“ näitel

Eestis juhtub harva, kui loomevallas üllitatakse midagi, mida tabab üleüldine kiidulaul ja vaimustus. Ikka on kellelgi kobiseda, et ühe nurga pealt on liiga kõver või teisest küljest liiga ümmargune. Või siis juhul, kui kõrgelt haritud kriitikud laulavad hosiannat, pole sugugi haruldane, et publik kehitab haigutades õlgu. Üks haruldastest täistabamustest tundub olevat mängufilm „Kalev“, mida käisin mõne päeva jooksul vaatamas lausa kaks korda.