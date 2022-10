Martin Herem kordab üle: Eestil on rohkem tankitõrje laskemoona kui Vene relvajõudude Lääne sõjaväeringkonnas tanke ja lahingumasinaid

„Kuigi hr Martin Helme väitis, et 2020 sai nende (vist EKRE) poolt „sisse surutud“ rannakaitse arendus, siis päris nii see polnud. Laevatõrje raketid (lühi ja pikamaa) olid kaitseväe poolt esitatud nimekirjas teisel ja kolmandal kohal. Just neid soovitas kaitseväe juhtkond hankida pakutud 300 miljoni eest enne keskmaa õhutõrjet. Martin Helmel polnud midagi vaja „sisse suruda,“ kinnittab Herem sotsiaalmeedias.

Ta lisab, et egelikult ei tule Eestisse ka 2023 aastal rannakaitset. „Tulevad hoopis laevatõrje raketid laskekaugusega üle 200 km, mis on üsna suur erinevus rannakaitsest,“möönab Herem, et kui sõjakoolis käinud pole, siis ongi ehk raske vahest aru saada.

„Vannun käsi südamel, et nii see ei ole. 300 miljonitlaskemoonale otsustati juba jaanuaris ja selleks ajaks me veel eriti midagi polnud andnud. Märtsis otsustatud 400 miljonit läheb suures osas erinevatele võimetele, mida me Ukrainasse saatnud pole. Euroopa Liit on küll otsustanud eraldada Eestile üle 100 miljoni euro Ukrainale antud abi kompenseerimiseks. Aga see ei ole valitsuse otsus ja kolmandikku lisarahastusest ei tee see ka kindlasti mitte,“ kinnitab kindralleitnant.