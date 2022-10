OTSEBLOGI | Ukraina vabastas järjekordse linna – venelased põgenevad Lõmanist

Nord Stream 2 torujuhe enam Läänemerre ei leki, sest gaasi- ja veesurve vahel on saavutatud tasakaal.

Kõlakas: Putin läks vastu FSB-le, kui kiitis heaks ulatusliku vangide vahetuse Ukrainaga. Sisemine spiooniteenistus tundis muret nii paljude Aasovi sõdurite vabastamise avaliku kuvandi pärast, kelle Kreml oli tembeldanud paadunud neonatsideks.

Ukraina luure: Valgevene valmistub vastu võtma Vene sõdureid ja varustust. Kaitseministeeriumi luuredirektoraat kinnitas, et Valgevene valmistub vastu võtma kuni 20 000 Vene sõdurit. Praegu on Valgevenes umbes 1000 Vene sõdurit.

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis, Belbeki õhubaasis toimusid plahvatused ja suur tulekahju. Venelased väidavad Telegramis, et Sevastopoli lähedal süttis põlema sõjaväelennuk. „See tõusis Belbeki lennuväljalt õhku, kuid sõitis rajalt välja ja süttis põlema.” Mõned arvavad, et tegu oli Ukraina rünnakuga.

Lõmanist taganemine oli venelaste jaoks katastroof. Ühismeedias ringleb palju fotosid surnud ja alistunud venelastest. Mõnede hinnangute kohaselt piirasid ukrainlased ümber 5000 venelast. Teadmata on hukkunute arv (kuigi hinnanguliselt on neid kuni 1000), samuti on teadmata, kui paljud põgenesid itta.

Harkivi oblastis leiti surnuna vähemalt 24 inimest, neist 13 last, 1 rase naine. Kupjanski rajoonis leiti mürsutule all olnud tsiviilisikute konvoi. Vene armee ründas neid, kui inimesed üritasid evakueeruda. Hävis 2 autot, lapsed koos vanematega põlesid elusalt.

Ramzan Kadõrov on Lõmani kaotuse pärast Venemaa kindralstaabi peale jubedalt vihane – see on seni kõige ägedam sisevõitlus, mida oleme Venemaa vägede seas näinud. Ta kutsub Putinit üles kättemaksule, öeldes, et piiril tuleks välja kuulutada sõjaseisukord ja kasutada väikese tootlikkusega tuumarelvi.

Ramzan Kadõrov süüdistas Lõmani kaotuses kindralpolkovnik Oleksandr Lapinit, kes juhtis selle rindelõigu kaitset. Tšetšeenia juht väidab, et kindralpolkovnik „lähetas LPR-i ja teiste üksuste mobiliseeritud võitlejad kõigile Lõmani suuna piiridele, kuid ei taganud neile vajalikku sidet, suhtlemist ja laskemoona transporti“.

Venemaa peatas gaasitarned Itaaliale, süüdistades transpordiprobleemi Austrias.

Venemaa võimud teatasid Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA), et Ukrainas Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaama juht peeti ülekuulamiseks ajutiselt kinni. Ukraina aatomienergiaettevõtte juht Petro Kotin ütles, et tema kinnipidamine „seab ohtu Ukraina ja Euroopa suurima tuumaelektrijaama tööohutuse“.

Stoltenberg reageeris Putini kõnele Ukraina territooriumi annekteerimise kohta, öeldes, et see on kõige tõsisem eskalatsioon pärast sõja algust. „See ei näita tugevust. See näitab nõrkust.“ Stoltenberg ütles, et allianss on valmis Ukrainat toetama nii kaua kui vaja. Ta ütles, et sõda saab läbi, kui Venemaa lõpetab sõdimise. „Venemaa peab mõistma, et tuumasõda ei saa kunagi võita ja seda ei saa kunagi pidada.“

Biden ütles, et USA ei tunnista kunagi annekteeritud alasid Venemaa osana. Pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi tänast Kiievis peetud videokõnes teadaannet, et tema riik taotleb ametlikult kiirmenetlust NATO liidu liikmeks saamiseks, ütles Biden ka, et USA on valmis kaitsma iga sentimeetrit NATO territooriumi. „Härra Putin, ärge saage mu jutust valesti aru. Iga sentimeetrit.”

Eesti, Läti ja Leedu teatasid reedel, et „toetavad täielikult Ukraina vastuvõtmist NATOsse niipea kui võimalik“.

Volodõmõr Zelenskõi: Ukraina ei kavatse Venemaaga läbirääkimisi pidada kuni selle liider on Vladimir Putin!