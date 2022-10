OTSEBLOGI | Balti riigid toetavad Ukraina vastuvõtmist NATOsse niipea kui võimalik. Zelenskõi: Ukraina ei kavatse Venemaaga läbirääkimisi pidada kuni selle liider on Vladimir Putin!

Stoltenberg reageeris Putini kõnele Ukraina territooriumi annekteerimise kohta, öeldes, et see on kõige tõsisem eskalatsioon pärast sõja algust. „See ei näita tugevust. See näitab nõrkust.“ Stoltenberg ütles, et allianss on valmis Ukrainat toetama nii kaua kui vaja. Ta ütles, et sõda saab läbi, kui Venemaa lõpetab sõdimise. „Venemaa peab mõistma, et tuumasõda ei saa kunagi võita ja seda ei saa kunagi pidada.“

Ukraina ametnike sõnul sai vähemalt 30 inimest surma ja 88 vigastada Vene vägede rünnakus Zaporižžja linnast lahkunud tsiviilkonvoile.

Biden ütles, et USA ei tunnista kunagi annekteeritud alasid Venemaa osana. Pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi tänast Kiievis peetud videokõnes teadaannet, et tema riik taotleb ametlikult kiirmenetlust NATO liidu liikmeks saamiseks, ütles Biden ka, et USA on valmis kaitsma iga sentimeetrit NATO territooriumi. „Härra Putin, ärge saage mu jutust valesti aru. Iga sentimeetrit.”

Eesti, Läti ja Leedu teatasid reedel, et „toetavad täielikult Ukraina vastuvõtmist NATOsse niipea kui võimalik“.

Ukraina väed võtsid reedel oma kontrolli alla Donetski oblasti idaosas asuva Drobõševe küla, Venemaa poolt okupeeritud Lõmani naabruses asuva asula.

Volodõmõr Zelenskõi: Ukraina ei kavatse Venemaaga läbirääkimisi pidada kuni selle liider on Vladimir Putin!

Ukraina kõrgeim ametnik ütles, et kõik takistused Ukraina NATO-ga liitumisel kaovad niipea, kui Venemaa kaotab – see on vaikiv tõdemus, et tõenäoliselt ei jõua alliansi liikmed riigi vastuvõtmises kokkuleppele ajal, mil see sõdib Venemaaga.

Venemaa pani reedel veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, mis oleks mõistnud riigi hukka nelja Ukraina piirkonna annekteerimise pärast. Ukraina ja lääneriigid on referendumid üldiselt tunnistanud „võltsiks“

USA usub, et Ukraina NATO-ga liitumise protsessi „tuleks alustada mõnel muul ajal“, ütles USA presidendi Joe Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Ukraina taotleb kiirkorras NATO liikmestaatust, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pärast julgeolekunõukogu istungit.

Vladimir Putin teatas Kremlis peetud kõnes Ukrainas okupeeritud piirkondade liitmisest Venemaaga. „Nende alade elanikud on igaveseks Venemaa kodanikud,“ tõotas ta.

„Hukkamõist üksi on täna liiga vähe. Tuleb mõelda tegudele, mis toovad meile tagasi usu, et ikka veel austatakse kõiki neid põhimõtteid, millele me maailm toetub, kõigi rahvaste õigust enesemääramisele ja suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele ja piiride puutumatusele. Kõigi õigusele rääkida oma kodumaal oma emakeelt, austades seejuures vähemuste õigusi. Ukraina alade annekteerimine on kuritegu. Igale kuriteole järgneb karistus,“ kommenteeris president Alar Karis annekteerimist.

Poola minister: NATO võib rünnata Venemaad lennukite ja rakettidega, kui see kasutab Ukrainas tuumarelvi. Poola välisminister Zbigniew Rau ütles intervjuus Poola raadiole RMF FM, et NATO-l oleks kohane vastus Venemaa võimalikule tuumarünnakule Ukraina vastu. Küsimusele, kas NATO väed Ukrainasse sisenevad, vastas Rau, et seda ei saa välistada.