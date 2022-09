GALERII | Päästeamet tunnustas aumärgiga 89 silmapaistvat inimest

Elupäästja medali sai 59 inimest, nende seas lisaks kutselistele ja vabatahtlikele päästjatele, politseinikele ning teistele päästevaldkonna töötajatele ka 14 eraisikut.



Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on päästjate väärtustamine ülioluline, sest just missioonitunne on see, mis tõukab neid inimesi oma isikliku heaolu ja tervisega riskima teiste kaitsmiseks.