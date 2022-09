Juhtkiri | Universaalteenus ei tohi jääda püsivaks 

Iseasi, kas see hind just odav on või pigem mitte. Konkurentsiameti regulatsioonitalituse juhataja Külli Haab leiab, et Eesti Energiale kehtestatud hind on igati õiglane, Eesti Energiast vaieldakse vastu, et kõnealune hind ei võimalda investeerida ning tagada tootmiskindlust. Õhtuleht võrdles universaalteenuse hinda viimaste kuude börsihinnaga. Keskmisi arvestades on viimastel kuudel tõesti börsihind olnud universaalteenusest kallim, kuid nutikalt tarbides leiab börsilt tunde, kui elekter on oluliselt universaalteenusest odavam. Igaüks peab ise oma tarbimist vaatama ja arvutama, kumb on soodsam. Samas, kõrge elektrihind on paljusid börsipaketi omanikke oma tarbimist üle vaatama pannud ja võimalusel eelistama soodsama hinnaga aegu. Pole midagi teha, hind motiveerib säästma, odavat asja raisatakse aga kergekäelisemalt.