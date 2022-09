SÕJAKOKKUVÕTE | PUTIN: Venemaal on nüüd neli uut regiooni

„Venemaal on nüüd neli uut regiooni,“ kuulutas Venemaa diktaator reedel. Ta peab silmas okupeeritud alasid Hersonis, Zaporižžijas, Donetskis ja Luhanskis, mis moodustavad kokku enam kui 15 protsenti Ukraina maadest. Kuigi Putin üritab seda mingisuguse võiduna näidata, tuletagem meelde, et veebruaris arvas ta, et võtab mõne päevaga ära Kiievi. Seda teadagi ei juhtunud ning ukrainlased jätkavad pealetungi edasi – rääkimata sellest, et keegi, kaasa arvatud ilmselt Putin ise, ei usu okupeeritud aladel toimunud libareferendumite tulemusi ning Ukrainale kuuluvate alade annekteerimise õiguslikkusse. Iroonilisel kombel kritiseeris Putin Läänt selle eest, et too vaenab Venemaad ega ole rahul rahvaga, „kes ei ela võõrvõimu all“.