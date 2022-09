FOTOD | Eestist saadeti välja Vene mõjuagent

„Eesti Vabariik kannatas 1940. aastal Venemaa okupatsiooni-annekteerimise all ühes fiktiivsete valimistega. Pärast 82 aastat tegeleme ikka veel tagajärgedega,“ kirjutas kapo sotsiaalmeedias.

Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti Vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht. „Oleme korduvalt kutsunud Eestis elavaid inimesi sellises mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma.“