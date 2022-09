Politsei tabas tänu tähelepaneliku inimese tegutsemisele õnnetuse põhjustanud ja sündmuskohalt lahkunud joobes sõidukijuhi

Kolmapäeval, 28. septembril kella 17.40 ajal helistas häirekeskusesse mees, kes andis teada, et Pärnus Merimetsa tänaval sõitis Mercedes-Benz vastu elektriposti ning selle juht tundus olevat joobes. Mehe sõnul väljusid autost kaks meest, kes jätsid auto sündmuskohale ja hakkasid ära jooksma. Teataja järgnes neile autoga ning nägi, et mehed istusid ühte teise autosse. Teataja andis jooksvalt häirekeskusele infot, kuhu suunas sõiduk liigub.

Politseipatrull mõõtis Mercedes-Benzi juhtinud ja õnnetuse põhjustanud mehel alkoholijoobe ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust. „Oleme südikale aitajale väga tänulikud, tema tegutsemine oli julge ja teistest inimestest hooliv. Politsei teeb iga päev tööd, et eemaldada liiklusest alkoholi tarvitanuna rooli läinud inimesed enne, kui nad jõuavad põhjustada raske õnnetuse. Seetõttu on ääretult oluline kahtluse korral helistada 112, et saaksime reageerida ja sõidukit kontrollida. Kui on võimalus, tuleks joobes juhti rooli istumast ja edasi sõitmast takistada, sealjuures iseennast ohtu seadmata,“ ütles Pelberg.

„Hea meel on tõdeda, et Eestis on kanda kinnitanud arusaam, et joobes juhtimine ei ole vastuvõetav ning politsei saab abiväge tähelepanelike kodanike näol, kes joobekahtlusega juhtidest märku annavad. Seeläbi on võimalik nii endale kui ka teistele ohtlikud liiklejad tänavapildist kõrvaldada,“ sõnas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja Gustavson.