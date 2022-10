Varasta sinu hallatavast mereväe laost esmalt laevade varuosad, müü need siis välismaiste varifirmade abiga kaitseväele tagasi ning kui varuosade ametlik tarnija Inglismaalt sinult turul liikunud varuosa seerianumbrit küsib, siis ära seda neile saada. Vasta hoopis, et Eesti kaitseväe seisukohast on kõik korras.