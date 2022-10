KOHTUVESKID AINA JAHVATAVAD: kümned koroonavaidlused ootavad lõpplahendust. Kui palju võib avalik võim ikkagi inimeste õigusi piirata?

Vandeadvokaat Ants Nõmper on esindanud valitsust enam kui neljakümnes nn koroonavaidluses. Need kohtuasjad puudutasid erinevate meetmete (koroonapass, maski kandmine, 2 + 2 reegel jne) õiguspärasust. Nüüdseks on lõppenud kaheksa kohtuasja, milles kohus on jätnud kaebuse rahuldamata. Neliteist vaidlust on lõppenud menetluslikel põhjustel.