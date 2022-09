UKRAINA KONFLIKTIST KASVAB TUUMASÕDA? Luurekeskuse ülem Grosberg: „Tuumarelva kasutamine viib kogu olukorra täiesti teisele tasemele.“

Putini Venemaa võib taktikalist tuumarelva kasutada olukorras, et mingit osa oma territooriumist kaitsta. See käib ka värskete libareferendumite kohta, mille järgi on Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblasti rahvas andnud justkui pühaliku heakskiidu liitumiseks Venemaaga. Kaitseväe luurekeskuse ülema, kolonel Margo Grosbergi sõnul poleks taktikalisel tuumarelval suurt mõju sõjas, kuid selle kasutamine tooks kaasa märgatavad muutused julgeolekupoliitikas.