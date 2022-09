AASTA PR-FOPAA? Alexela pani Eesti Energiast odavamat universaalteenust pakkudes pange, sest nad ei saanud aru, mis on sent

Energeetikaettevõte Alexela lubas oma klientidele Eesti Energiast sent soodsamat universaalteenust. Soodsama hinnaga nad turule tulidki, aga hinnavahe osutus siiski lubatust 20 korda väiksemaks. Selle põhjus on eriti jabur: Alexela ei teadnud, et 19,24 sendist 1 sent vähem on 18,24, mitte 19,23.