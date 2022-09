Kuidas teha universaalteenuse avaldust ilma netita? Postkontor aitab!

Eesti Energia kodukliendid, kelle elektri universaalteenus on soodsam kui olemasolev pakett, viiakse automaatselt üle universaalteenusele. Samas on eraisikutel võimalus ka ise pöörduda Omniva postkontorisse, et esitada sooviavaldus Eesti Energia universaalteenuse lepingu sõlmimiseks, üle kontrollimiseks või automaatsest üleviimisest loobumiseks.

„Elektriga seonduv puudutab hetkel igat Eesti inimest. Universaalteenusega seotud toiminguid saab enamus inimesi ise teha, kuid siiski on ka neid, kes vajavad selleks abi. Kuna Omniva postkontorid paiknevad üle Eesti ja meil on pikaaegne teenuste osutamise kogemus, siis on meil võimalik kiirelt oma töö ümber korraldada ja olla abiks elektri universaalteenusega seotud lepingute üle vaatamisel ja sõlmimisel või nendest loobumisel,“ ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaare sõnul on klientidel praegu väga palju küsimusi. „Mõistame muret ja anname endast parima, et inimesi sel keerulisel ja pingelisel perioodil võimalikult palju aidata. Meil on hea meel, et saame oma klientide abistamiseks nüüd kasutada ka Omniva üle-Eestilist teenindusvõrgustikku. Mõistame, et küsimusi on palju ning teeme kõik selleks, et info oleks kättesaadav,“ lisab Tiitsaar.