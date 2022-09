Kabuli koolis toimunud enesetapurünnakus sai surma vähemalt 19 inimest

Rünnak toimus Kabuli edelapoolses linnaosas Dasht-e-Barchis asuvas Kaaji erakolledžis. Umbes 600 õpilast olid parasjagu sooritamas eksamit, kui enesetaputerrorist end auditooriumis külmavereliselt õhku lasi. Ehkki riiki valitseva Talibani teatel sai surma 19 inimest, on hukkunute arv arvatavasti kõrgem. Pealtnägijad rääkisid BBC-le, et suurem osa ohvritest olid tüdrukud. Kohalikus televisioonis ja sotsiaalmeedias jagatud videoid põrandal lebavatest linadega kaetud surnukehadest. Keegi esialgu rünnaku eest vastutust ei võtnud, ehkki tõenäoliselt on tegemist Islamiriigi kätetööga.