VIDEO | Grosberg: hüppelist efekti mobiliseeritutest ei näe me enne paari kuud

„Praegusel hetkel on Lõman see asula, mille ümber peamised lahingud käivad. Jällegi operatiivtaktikaliselt oluline asula selleks, et vähendada survet Slovjanskile ja Kramatorskile ning üldse Donetski piirkonnale. Meile teadaolevalt on asula praeguseks hetkeks kolmest küljest ümber piiratud ja järgmistel päevadel on väga tõenäoline, et kas Vene üksused lahkuvad sealt asulast või suudavad Ukraina üksused selle täielikult ümber piirata,“ ütles Grosberg.

„Kui suur see tõenäosus on... Ma ei saa seda hinnata ega kommenteerida. Ma saan ainult öelda, et see tõenäosus, ükskõik, kui väike, on olemas, arvestades seda, et neil on see vahend olemas. Loomulikult muudaks see kogu olukorda mitte ainult Ukrainas, vaid kogu julgeolekupoliitilist ja strateegilist olukorda, sest tuumarelva kasutamine on ilmselgelt midagi sellist, mis viib kogu olukorra ja eskalatsiooni täiesti teisele tasemele,“ rõhutas Grosberg.