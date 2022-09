Tööandjad ja ametiühingud allkirjastasid kokkuleppe: miinimumpalk tõuseb!

Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel ütles peale allkirjastamist, et järgmiseks aastaks sõlmitud miinimumpalga summa leevendab loodetavasti energia- ja hinnatõusu mõju inimeste sissetulekutele. “Kuigi miinimumpalga küljest on järjest pudenenud trahvimäärad, lapse ülalpidamiseks makstav elatis jm, on seotus mitmete toetuste ja hüvitistega jäänud. Näiteks on paljudes omavalitsustes miinimumpalgaga seotud lasteaia kohatasu. Seetõttu kutsun seaduseloojaid ja omavalitsusi üles leidma oma, inimeste jaoks õiglast süsteemi, mis nende rahakotti liialt ei koorma,“ sõnas Toomel.