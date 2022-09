VIDEO | Universaalteenuse hinnakujundus: konkurentsiamet ja Enefit Power ei jõudnud kokkuleppele, milline on mõistlik kasum

Rein Vaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ütles, et konkurentsiametist täna tulnud arv on kõikide arvutuste alus. Sinna lisandub müüja tegevuskulu, müüja mõistlik kasum ja käibemaks. Ligikaudsete arvutuste kohaselt võiks lõpphind olla 18-19 senti kilovatt-tund.

„Kui tänane tarbijahind on kallim kui universaalteenuse hind, siis teeb pakkuja automaatse pakkumise vahetuseks,“ ütles Vaks. Müüjad hakkavad ettepanekuid tegema tõenäoliselt 7.-8. oktoobrist. Müüjad on öelnud, et hinda saab rakendada tagantjärgi 1. oktoobrist. Aasta aega on tarbijatel paketti vahetada ilma lepingu lõpetamise trahvi maksmata, täiendas Vaks.

Küsiti, et kui räägitakse ajutisest hinnast, siis mis on päris hind? Vainola ütles, et kokkuleppeni loodetakse jõuda novembrikuuks.

Minister Järvan ütles, et võimalik maksude muutmine on osa suuremast debatist. Täna ei ole kahjuks ka kokkuleppeid kvoodimehhanismidesse sekkumiseks, ütles minister.

Õhtulehest küsiti, et kui Eesti Energia on oma arvutuste järgi kahjumis, siis mida näitavad konkurentsiameti arvutused? Haab ütles, et kasum peaks olema 25% madalam, kui on taotlenud Enefit Power. Kasumi tulumäär oleks 7,2% praegu väljapakutud hinna juures. Põhiline erimeelsus Enefit Poweriga seisnes tootmisvõimekuses ja põhjendatud tulukuses, täpsustas Haab.