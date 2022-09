ÕL VIDEO | VÕIMATU ÜLESANNE?! Selgus universaalteenuse hind. Enefit Poweri juht Andres Vainola: see ei kata isegi meie kulusid!

Kuna konkurentsiamet Eesti Energia hinnataotlust heaks ei kiitnud, kehtestati ajutiseks universaalteenuse hinnaks 15,4 senti/kWh. See ei ole aga hind, mis jõuab tarbijani. Lisanduvad veel käibemaks, ning elektrimüüja mõistlik kasum ja tegevuskulud. „Me arvame, et tarbija jaoks võiks universaalteenuse hind jääda vahemikku 18–19 senti/kWh,“ märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude juht Rein Vaks.

MKMi energiaturgude juht Rein Vaks, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja Külli Haab ja Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola. Foto: Kuvatõmmis pressikonverentsi videosalvestisest

Kui universaalteenus kehtib 2026. aasta 30. aprillini, siis kuni tuleva aasta 31. märtsini kompenseerib riik lisaks igalt tarbitud kilovatt-tunnilt 5 senti. Seega kujuneb elektrihind üsna sarnaseks möödunud talvega, mil valitsus kompenseeris hinna, mis jäi üle 13 sendi kilovatt-tunnist. „See on selge võit tarbijatele,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Konkurentsiameti regulatsioonitalituse juhataja Külli Haab leiab, et Eesti Energiale kehtestatud hind on igati õiglane: „Meie välja pakutud hinna juures on nende kasumi tulumäär 7,42%.“ Eesti Energia tahab lihtsalt sellest suuremat kasumit ning just see vaidlusi põhjustabki, märkis Haab. Seevastu Eesti Energiast rõhutatakse, et 7,42% ei tähenda puhaskasumit, mis endale tasku pannakse, vaid selle eest tuleks teha ka vajalikud investeeringud ning tagada tootmiskindlust. Kui need maha arvestada, jääks Eesti Energia ettevõtte arvutuste kohaselt universaalteenust pakkudes kahjumisse.

Eesti Energia tahtnuks universaalteenuse hinnaks kehtestada 18,18 senti kilovatt-tunnist. Vainola sõnul läheb Eesti Energia hinnataotluse protsessiga edasi ning ajutise hinnaga leppida ei kavatse. „Loodame, et jõuame hinna kooskõlastamiseni novembrikuuks,“ rääkis Vainola. Samas rõhutas ka tema, et esialgse hinna teadmine on tarbijatele positiivne, sest nüüd oskavad nad sellega arvestada.

Vaks selgitas, et kui kodutarbija elektrihind on universaalteenuse hinnast kõrgem, peavad elektrimüüjad ise tegema pakkumise automaatseks paketivahetuseks ning universaalteenusele üleminekuks. „Tõenäoliselt hakkavad nad neid ettepanekuid tegema 7.–8. oktoobrist,“ arvas ta. Oluline on märkida, et universaalteenuse hind rakendub ka tagantjärgi. Ehk oma praeguse elektrimüüja juures universaalteenusele üle minnes arvestatakse novembris postkasti jõudvas elektriarves kogu oktoobrikuu tarbimine universaalteenuse hinna alusel.