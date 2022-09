ÕL VIDEO | Eesti Energia klient hakkab universaalteenuse eest maksma 19,24 senti kilovatt-tunni eest. Enefit Poweri juht Andres Vainola: tootjahind ei kata isegi meie kulusid!

Konkurentsiameti regulatsioonitalituse juhataja Külli Haab leiab, et Eesti Energiale kehtestatud hind on igati õiglane: „Meie välja pakutud hinna juures on nende kasumi tulumäär 7,42%.“ Eesti Energia tahab lihtsalt sellest suuremat kasumit ning just see vaidlusi põhjustabki, märkis Haab. Seevastu Eesti Energiast rõhutatakse, et 7,42% ei tähenda puhaskasumit, mis endale tasku pannakse, vaid selle eest tuleks teha ka vajalikud investeeringud ning tagada tootmiskindlust. Kui need maha arvestada, jääks Eesti Energia ettevõtte arvutuste kohaselt universaalteenust pakkudes kahjumisse.