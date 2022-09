Juhtkiri | Ajateenijad tasuta tööjõuks?

Küll aga pole sundteenistuse pikenemine isegi naabruses käiva sõja ajal asi, mis tekitaks positiivseid emotsioone noortes, keda see tulevikus ennekõike puudutama hakkaks. Kui ajateenistuse pikkuses hakkavad olema sedavõrd suured käärid, et praeguse 8-11 kuulise teenistuse asemel kestaks see 12-18 kuud, siis näitavad esialgsed reaktsioonidki, et hakatakse otsima võimalusi hoopis ajateenistuse vältimiseks.